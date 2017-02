Nauwelijks screening van leden stembureau

Naar leden van een stembureau wordt niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze mensen. Dit blijkt uit onderzoek bij kleine en grote gemeenten door BNR.

Om een stembureau te mogen bemannen moet men in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en een korte cursus hebben gevolgd. De SP wil dat er landelijke regels komen over wie er op 15 de stemmen gaat tellen. De Kiesraad verwijst naar de Kieswet en zegt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ordentelijk laten verlopen van het tellen van de stemmen.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt geen aanleiding te zien om de achtergronden van leden van het stembureau te laten controleren. De minister zegt dat leden van een stembureau vrijwilligers zijn die dit voor heel weinig geld doen. ‘Je doet dat echt ook niet voor je lol’, aldus de minister.

Wie twijfels heeft kan altijd zelf een kijkje gaan nemen bij het tellen van de stemmen. Deze telling is namelijk openbaar.