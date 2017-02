Opnieuw vertraging in proces Decembermoorden Suriname

Het proces over de Decembermoorden in Suriname is opnieuw uitgesteld. Reden hiervoor is het hoger beroep wat het Openbaar Ministerie heeft ingediend tegen de beslissing van de krijgsraad om het proces toch door te laten gaan. Dit melden verschillende media donderdag.

Eerder had president Desi Bouterse het Openbaar Ministerie de opdracht gegeven om het proces rond de Decembermoorden te stoppen. De Krijgsraad besloot eind januari anders en wil dat het proces wel doorgaat. Dit omdat zij van mening is dat een eenmaal begonnen vervolging ook moet worden afgerond.

De voorzitter van de krijgsraad heeft het proces opnieuw uitgesteld omdat zij het hoger beroep wil afwachten en er een uitspraak van het Hof is. Het hoger beroep wordt behandeld door het Hof van Justitie in Paramaribo.

De Decembermoorden vonden in 1982 plaats nadat twee jaar eerder Desi Bouterse aan de macht was gekomen door een coup. De moorden vonden plaats op 8 en 9 december uitgevoerd door het regime van de toenmalige legerleider Bouterse. De officiële lezing van het om het leven brengen van 15 tegenstanders van Bouterse is dat men uit Fort Zeelandia wilde vluchten.

Bouterse wordt in het proces gezien als hoofdverdachte, maar heeft bij het aantreden als president in 2010 een omstreden Amnestiewet ingevoerd met goedkeuring van het parlement. Het proces zou volgens Bouterse de staatsveiligheid in gevaar brengen.