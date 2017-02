'Ontploffing in Franse kerncentrale'

In de Franse stad Flamanville in de regio Normandië heeft donderdagochtend in een kerncentrale een ontploffing plaatsgevonden.

Dat gebeurde na een brand in de machinekamer van de eerste reactor buiten de nucleaire zone. Er is dus geen nucleair risico , maar de getroffen reactor is wel stilgelegd. De brand is onder controle zo laat het Franse energiebedrijf EDF weten. En er is geen straling vrijgekomen. Dit melden Franse media donderdagmiddag.

Volgens de media zouden er vijf mensen lichte vergiftigingsverschijnselen hebben opgelopen door de rook, maar er zouden geen gewonden zijn gevallen. Een regionaal bestuurder tegen het grote Franse persbureau AFP: 'Het is een belangrijke technische gebeurtenis maar geen nucleair ongeluk.'