Hooggerechtshof verklaart inreisverbod President Trump ongeldig

President Trump heeft ook van het hooggerechtshof geen gelijk gekregen over het door hem ingestelde inreisverbod. Het hof verklaarde het inreisverbod in hoger beroep ongeldig.

'SEE YOU IN COURT'

De reactie van Trump op deze uitspraak spreekt boekdelen:'SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! Naar verwachting wordt deze zaak dus vervolgd en zal het ministerie van justitie de zaak hoogstwaarschijnlijk gaan voorleggen aan de Supreme Court, de hoogste rechterlijke instantie in de VS.

Politieke verdeeldheid

Bij het Supreme Court heerst bovendien op het politieke vlak op dit moment ook verdeeldheid want het gaat om 4 Republikeinse opperrechters, 4 opperrechters met een gematigde of Democratische achtergrond en het negende lid, Neil Gorsuch, is voorgedragen door Trump, maar nog niet benoemd.

Inreisverbod opgeschort

Het inreisverbod, dat voor 'slechts' drie maanden per decreet door Trump is ingesteld, zal dus worden opgeschort zolang rechters nog in fundamenteel overleg zijn wat zo maar een aantal maanden kan gaan duren.