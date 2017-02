Kat redt gezin bij woningbrand door te bijten

Door nog onbekende oorzaak was in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in de woning van de familie. Het vierkoppige gezin lag op het moment van de woningbrand in diepe slaap. Het huisdier was naar de slaapkamer van de vrouw des huizes gegaan en beet haar in haar arm om haar te wekken voor het onheil.

Toen de brandweer arriveerde stond het gezin al buiten met de kat. De brandweer heeft nog wel een andere kat gered. De schade wist de brandweer te beperken tot rookschade.

Dat een kat een gezin voor de vlammen behoedde, heeft Trevor Grant van de plaatselijke brandweer nooit eerder meegemaakt. Hij heeft wel weet van soortgelijke gevallen met honden. "Wat de kat heeft gedaan is prima, maar we prefereren toch rookmelders", benadrukte hij aan de Canadese openbare omroep CBC.