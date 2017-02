Razzia's in de VS tegen migranten zonder geldige verblijfsvergunning

In zeker zes Amerikaanse staten hebben ordetroepen honderden migranten zonder geldige verblijfsvergunning opgepakt. Dat meldde de krant The Washington Post gisteren (plaatselijke tijd) op gezag van immigratieautoriteiten.

Het gaat om een van de grootste acties tegen illegale in de VS sinds Donald Trump aan de macht is. Trump kondigde al eerder aan harder op te zullen treden tegen illegale immigratie.

De razzia's zouden officieel zijn gericht tegen illegale die strafbare feiten zouden hebben gepleegd. Maar volgens de media zouden ook mensen zijn opgepakt die geen strafblad zouden hebben, maar wel illegaal in de VS zouden verblijven.

De acties vonden plaats in Atlanta, Chicago, New York, de regio Los Angeles, North Carolina en South Carolina. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zei dat het enkel om routinecontroles ging.