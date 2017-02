Hongersnood dreigt voor 11 miljoen mensen in Hoorn van Afrika

11 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia dreigen te overlijden aan honger door extreme droogte. Miljoenen mensen hebben direct hulp nodig anders volgt een humanitaire ramp, waarschuwt het Rode Kruis. In Somalië zijn de eerste mensen al overleden aan de gevolgen van de droogte.

,,Sinds 2011 is de situatie niet zo slecht geweest. Alleen al in Somalië overleed toen een kwart miljoen mensen. We kunnen nu wat doen om een ramp zoals toen te voorkomen, maar alleen als we direct actie ondernemen”, zegt Fatoumata Nafo-Traoré, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afrika.

De situatie is zo schrijnend omdat het zeer weinig heeft geregend tussen oktober en december vorig jaar, het korte regenseizoen. Dit zorgt ervoor dat mensen nu niet genoeg water hebben om eigen gewassen te laten groeien en vee te voeden. Door de aanhoudende droogte is er nauwelijks voedsel voorradig. ,,Zelfs kamelen, die normaal gesproken goed tegen droogte kunnen, sterven nu. Vorig jaar was al een zeer droog jaar en daar komt nu een nieuwe droogteperiode overheen ”, zegt Rode Kruis-hulpverlener Marijke Twerda, die werkt in Ethiopië.

Mensen overleden

Vooral in Somalië is de situatie schrijnend. In dit land zijn de eerste mensen overleden aan de gevolgen van honger. Maar liefst 40 procent van de Somalische bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. In Kenia zijn waterbronnen opgedroogd en is vee gestorven. Ethiopië kampt naast de droogte ook met een grote instroom van vluchtelingen uit Somalië. Ook deze mensen komen terecht in een zeer slechte situatie doordat er nauwelijks voedsel en water is.

Hulp

Het Rode Kruis helpt in de getroffen landen door het uitdelen van voedsel, schoon drinkwater en het geven van medische hulp. ,,We focussen ons op de meest zwakken, onder andere kinderen onder de 5 jaar. We geven de kinderen pasta’s met veel voedingsstoffen zoals vet en proteïnen om aan te sterken”, zegt Twerda. Naast noodhulp is de hulporganisatie ook bezig met oplossingen voor de lange termijn. Hulpverleners bouwen putten en waterdammen en delen tabletten uit om drinkwater te zuiveren. Ook geeft het Rode Kruis voorlichting over de effecten van klimaatverandering en hoe mensen daar het beste mee om kunnen gaan. Zo wordt er bijvoorbeeld advies gegeven over hoe regenwater het beste opgeslagen kan worden, zodat dit in droge tijden gebruikt kan worden. Daarnaast worden er zaden verstrekt die beter tegen droogte kunnen.

Op dit moment is er 13 miljoen euro nodig om de mensen te helpen in de drie getroffen landen. Naar verwachting gaat de ernstige crisis nog maanden duren, vooral wanneer de verwachte regens in april niet door zullen zetten. Grootschalige hulp is hard nodig.