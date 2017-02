188.000 Californiërs geëvacueerd om dam die op instorten staat

In Noord-Californië is het afgelopen weekend een massale evacuatie op gang gekomen vanwege instortingsgevaar van de Oroville dam.

Door de hevige regen van de laatste dagen steeg het waterniveau van Lake Oroville tot gevaarlijke hoogte. Inwoners van lager gelegen gebieden werd door de autoriteiten verzocht naar veilige gebieden te vertrekken. Het gaat in totaal om zo'n 188.000 mensen.

Door de grote hoeveelheden regenwater ontstond zaterdag een zinkgat in het midden van de overlaat. De erosie zorgde ervoor dat grote stukken beton werden meegesleurd door het water en het gat bleef maar groeien.

Ingenieurs besloten een tweede (nood)overlaat te openen om het wassende water af te voeren. Het effect was niet genoeg om de ontstaande erosie te remmen.

De dam is 230 meter hoog en is daarmee de hoogste dam in de Verenigde Staten. Het stuwmeer dat ze gevormd heeft, heet Lake Oroville en heeft een volume van zo'n 4,3 km³. Het stuwmeer heeft een belangrijke functie als waterreservoir in het uitgebreide watervoorzieningsprogramma van de staat Californië, met name in het State Water Project. Oroville Dam functioneert daarnaast als waterkrachtcentrale en als beschermingsmiddel tegen overstromingen.