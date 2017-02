Weer personeel met gezondheidsklachten op luchthaven Hamburg

Dit meldt de Duitse krant Bild maandag. Een woordvoerder van de luchthaven tegen Bild: 'De getroffenen voelden zich niet lekker en meldden zich ziek.' De brandweer heeft nog enkele metingen gedaan, maar het vliegverkeer gaat gewoon door.

Dat was afgelopen zondag wel anders toen de luchthaven geëvacueerd werd en het vliegverkeer voor 90 minuten onderbroken werd, nadat een onbekende stof was aangetroffen. Tientallen mensen klaagden over geïrriteerde ogen en luchtwegen en over misselijkheid. De politie deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat het waarschijnlijk om pepperspray ging. Er werd een spuitbus gevonden. De pepperspray of vergelijkbare stof was in de airconditioning terechtgekomen waar passagiers en de handbagage worden gecheckt. Via de airconditioning zou de stof zich verspreid hebben. Het is mogelijk dat er nu nog resten van het gas in de lucht aanwezig zijn en dat de medewerkers daarom niet lekker geworden zijn.