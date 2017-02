Koenders bij G20-overleg in Bonn en veiligheidsconferentie in München

Donderdag 16 en vrijdag 17 februari neemt minister Koenders (BZ) in Bonn en München deel aan een informele G20-bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken. Het overleg vindt plaats op initiatief van Duitsland, dat momenteel voorzitter is van de G20.

Duitsland heeft Nederland uitgenodigd gedurende het hele voorzitterschap deel te nemen aan de G20, het internationale forum voor regeringen en centrale banken van de belangrijkste economieën in de wereld. Koenders spreekt met zijn collega’s onder meer over de rol die de G20 kan spelen bij internationale veiligheid.

München

Vrijdagmiddag reist de minister door naar München, waar hij tot en met zaterdag deelneemt aan de 53e Münchner Sicherheitskonferenz. Het jaarlijkse evenement op het gebied van internationale veiligheid is een toonaangevend onafhankelijk forum waar regeringsleiders en -vertegenwoordigers, hooggeplaatste militairen en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld van gedachten kunnen wisselen over internationale veiligheidsvraagstukken.

De conferentie staat dit jaar vooral in het teken van de trans-Atlantische betrekkingen en de NAVO, Europese samenwerking op veiligheids- en defensiegebied, de relaties met Rusland, de oorlog in Syrië en de veiligheidssituatie in de Aziatische regio. Ook is er een apart evenement over cyberveiligheid, waar minister Koenders zal spreken. Meer dan 30 regeringsleiders en meer dan 80 ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie zullen de conferentie bijwonen.