Franse politie vindt in woning twee verwaarloosde kleine meisjes en 41 dieren

In een appartement in het noorden van Bretagne heeft de Franse politie twee verwaarloosde kleine meisjes aangetroffen en 41 verwaarloosde dieren.

De Franse politie ging een kijkje nemen in de woning, nadat ze een tip van een vereniging die zich voor katten inzet, hadden gekregen. Dit meldt het AD op basis van Franse berichtgeving. In de woning in de plaats Lamballe trof de politie een vreselijke puinhoop aan. In die puinhoop leefden een eenjarig kind, een vijfjarig kind, 19 katten, zes honden, acht puppies, twee ratten en nog wat andere dieren. De ouders worden vervolgd wegen verwaarlozing van kinderen en dierenmishandeling, aldus de krant.

De dierenbescherming heeft de dieren uit de woning gehaald en de kinderen zijn aan een opvanggezin toevertrouwd.