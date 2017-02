Wasbeer rijdt ongemerkt 11 kilometer mee achter op vuilniswagen

Het wasbeertje zat op een trap achterop de vuiliniswagen. De chauffeur van de wagen had tijdens de 11 kilometer lange rit niets door. Toevallig reed een verslaggeefster van Politico Helena B. Evich voorbij, die het dier op de vuilniswagen opmerkte. Ze zette hierover een foto op Twitter en belde met de verantwoordelijke vuilnisdienst. Op Twitter schreef ze: 'Helena B. Evich: 'This raccoon is having a rough morning-just wanted some trash & ended up in Rosslyn! And yes I alerted the driver.'

De vuilnisdienst wist uiteindelijk de bestuurder van de truck duidelijk te maken dat hij moest stoppen. Een speciaal dierenteam heeft zich daarna over het diertje ontfermd. Een woordvoerster van het Bedrijf America Disposal Services heeft bevestigd dat het dier in veiligheid is en niets aan de avontuurlijke rit heeft overgehouden. Dit meldt ARLNow.com.