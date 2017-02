Een dode en 27 gewonden bij treinongeluk Belgische Leuven

Bij treinongeval in de buurt van het Belgische Leuven is zeker één dode gevallen.

Ook is er sprake van 15 tot 30 gewonden. Dat heeft de Belgische politie aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws bevestigd. De trein reed in de richting van De Panne en ontspoorde bij het buitenrijden van het station. Inmiddels is het medisch rampenplan van kracht.

Volgens de Leuvense burgemeester Louis Tobback zat de persoon die om het leven kwam, zat niet op de ontspoorde trein. In de trein zouden ten tijde van het ongeval 50 tot 60 mensen hebben gezeten, aldus De Morgen. De Gazet van Antwerpen spreekt van een honderdtal. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen overgebracht. Politei en andere hulpdiensten zijn ter plaatse.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.Wel is duidelijk dat de trein ontspoorde in de wisselzone. Er zou ten minste een wagon gekanteld zijn.