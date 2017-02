Bestuurder bezorgscooter zwaargewond

Bij een aanrijding tussen een auto en een bezorgscooter op de Mathenesserlaan in Rotterdam is zondagmiddag de bestuurder van de scooter zwaargewond geraakt.

Een ambulance en de traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse om het slachtoffer eerste hulp te verlenen. De Mathenesserlaan was gedurende de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.