Telefoon Adolf Hitler brengt 243.000 dollar op

Het gaat om de rode telefoon die Hitler gebruikte in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog bevelen gaf en contact hield met de legerleiding. Een anonieme koper kocht het bakelieten toestel van het model Siemens op een veiling in de Verenigde Staten. De telefoon, die van oorsprong zwart is, was rood overgespoten. De verf is na ruim 70 jaar al flink aan het afbladderen. Op de achterkant van het toestel zijn Hitlers naam, een hakenkruis en een adelaar gegraveerd.

Russische militairen namen de telefoon in 1945 mee uit de bunker van Hitler en gaven het apparaat vervolgens aan een Britse militair. Zijn zoon heeft de telefoon ter veiling aangeboden.