Bewakingsvideo van moord op Kim Jong-nam gelekt

De moord werd door bewakingsbeelden van de luchthaven vastgelegd, maar lekte afgelopen nacht uit via de Japanse zender Fuji TV. De authenticiteit van de beelden is nog niet bevestigd door de Maleisische autoriteiten, zo meldden locale media.

Op de beelden is te zien hoe een vrouw Kim Jong-nam van achteren benadert en bij zijn gezicht pakt. De autoriteiten gaan er van uit dat op dat moment een giftige spray in zijn gezicht wordt gespoten. Vervolgens zie je hoe het slachtoffer zich meldt bij een agent. Na een korte onderbreking, is te zien hoe hulpverleners zich verzamelen rond Kim Jong-nam.

Op 13 februari werd de aanval uitgevoerd op de luchthaven van het Maleisische Kuala Lumpur, waar het slachtoffer een vlucht naar Macau wilde nemen. Westerse landen verdenken dat Kim Jong-un achter de moord zit. De resultaten van de autopsie worden woensdag verwacht.

Voor de moord zitten inmiddels vier verdachten vast. Vier anderen, allemaal Noord-Koreanen, zijn verdacht. Drie van hen zouden vanuit Kuala Lumpur naar Jakarta zijn gevlogen en vervolgens naar Dubai.