'Wapenhandel op hoogste niveau sinds einde Koude Oorlog'

Volgens het instituut werden er in de periode 2012-2106 8,4 procent meer wapens verkocht dan in de vijf jaar ervoor. De vijf grootste exporteurs in de jaren 2012-2016 waren de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Duitsland. De Verenigde Staten verkochten de meeste wapens.

India voerde in de afgelopen vijf de meeste wapens in, gevolgd door Saoedi-Arabië. Het onderzoeksbureau maakt zich zorgen over de groeiende wapenimport in het Midden-Oosten. Een van de onderzoekers zegt in de krant: 'Ondanks de lage olieprijzen blijven landen in de regio meer wapens bestellen. Deze landen beschouwen wapens als cruciale manier om conflicten op te lossen.'

Er werden minder wapens geëxporteerd naar Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika, maar veel landen in die regio's hebben een grote defensie-industrie en produceren dus zelf veel wapens.