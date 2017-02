Nederlandse militair loopt schotwond op in Afghanistan

Ongecontroleerd schot

'Op de Nederlandse basis in Afghanistan ging een ongecontroleerd schot af met een Glock 17. Een landmachtmilitair raakte hierbij lichtgewond aan zijn arm', aldus het ministerie. De militair is ter plaatse behandeld en was zelf in staat om zijn familie te informeren. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de toedracht.

NAVO-missie Resolute Support

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 man deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel wordt hierbij gewerkt om het Afghaanse veiligheidsapparaat te verstevigen.