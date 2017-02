'Kleine sporen van gevaarlijk radioactief Jodium 131 ontdekt in een groot gebied van Europa'

In januari zijn in een groot gebied in Europa sporen van radioactief Jodium 131 ontdekt. Wetenschappers weten niet precies waar ze vandaan komen.

Een basis in Noorwegen, waar luchtmetingen worden verricht, was de eerste plek waar kleine hoeveelheden van het radioactieve jodium 131 werden gemeten. Niet veel later werd hetzelfde jodium 131 ook gemeten in Finland en in de weken daarna ook in kleine hoeveelheden in Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Dit meldt barentsobserver.com. De radioactiviteit werd voor het eerst gemeten in Noorwegen, maar Frankrijk was het eerste land dat de bevolking hierover informeerde.

Gezondheidsrisico laag

Hoofd van de Noorse Stralingsautoriteit ( Norwegian Radiation Protection Autority) Astrid Liland zegt tegen de Barents Observer dat het gezondheidsrisico laag was en dat er daarom geen alarm is geslagen. Ook Astrid Liland weet niet waar de gemeten radioactiviteit vandaan komt. Als er jodium 131 in de lucht zit kan dat bijvoorbeeld komen doordat er een ongeluk geweest is met een kernreactor of in een medische instelling waar kankermedicijnen worden gemaakt. Deze radioactieve deeltjes komen ook vrij bij de explosie van een atoombom of kernrampen zoals die in Tsjernobyl of Fukushima.Ze kunnen ook zijn voortgebracht door kernonderzeeërs.

Geen radioactieve stof in Nederlandse lucht

De gevonden hoeveelheden in de lucht zijn laag. De waarden variëren van 0,1 tot 5 microbequerel per kubieke meter. Wetenschappers ontdekten de hoogste aantallen deeltjes in Polen, maar nog steeds niet genoeg om te spreken van een crisissituatie. Het RIVM heeft vandaag laten weten dat in de lucht boven Nederland niet de radioactieve stof jodium-131 gevonden. Dat het jodium hier niet is aangetroffen en elders in Europa wel, kan ermee te maken hebben dat de stof hier later kwam en daardoor meer verdund is geraakt, aldus het RIVM.

Jodium 131 komt van nature niet op aarde voor

Jodium 131 is een onstabiele radioactieve isotoop van jodium, een halogeen. De isotoop komt van nature niet op aarde voor. Jodium-131 ontstaat door kernsplijting van zwaardere elementen, zoals thorium en uranium. Het is - naast cesium-134 en cesium-137 - vrijgekomen bij de kernramp van Fukushima (2011). Ook tijdens de kernramp van Tsjernobyl is de isotoop ontstaan. Jodium-131, dat een hoge affiniteit voor de schildklier bezit, is een typische bètastraler, die mutaties en de dood kan veroorzaken.

Bron: https://thebarentsobserver.com/en/ecology/2017/02/radioactive-iodine-ove...