NASA Telescope onthult zeven planeten waar leven mogelijk is

Hoofdonderzoeker Michaël Gillon van het STAR Instituut van de Universiteit van Luik heeft er vandaag over gepubliceerd in Nature. ‘Dit is een verbazingwekkend planetenstelsel’, aldus Gillon.

"Deze ontdekking kan een belangrijke stukje in de puzzel zijn van het vinden van de bewoonbare omgevingen, plaatsen die bevorderlijk zijn voor het leven," zeigtThomas Zurbuchen, associate administrator of Science Mission directoraat van het agentschap in Washington. ‘Het beantwoorden van de vraag 'zijn we alleen' is een top prioriteit wetenschap en het vinden van zo veel planeten als deze.‘

Op ongeveer 40 lichtjaar (235000000000000 mijl) van de aarde, is het systeem van de planeten relatief dicht bij ons,