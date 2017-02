'Kim Jong-nam met zenuwgas om het leven gebracht'

De half broer van de Noord-Koreaanse Leider Kim Jong-un is om het leven gebracht door een sterk zenuwgas met de naam VX nerve agent. Dit concludeert de politie in Maleisië op basis van onderzoek op het lichaam van Kim Jong-nam.

Volgens verschillende media is VX nerve agent een chemisch wapen die in de Verenigde Naties op de lijst van massavernietigingswapen staat. Kim Jong-nam werd op het vliegveld van Kuala Lumpur aangevallen. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe het zenuwgas is toegediend aan Jong-nam.

De politie in Maleisië heeft het mortuarium waar Kim Jong-nam ligt extra beveiligd. Eerder werd er al ingebroken in het mortuarium. De reden hiervan is niet bekend.