Jongetje (10) overleeft beet dodelijkste spin ter wereld

In Australië in Sydney heeft een tienjarige jongen ternauwernood een beet van de zwaargiftige tunnelspin overleefd.

Hij kreeg daarvoor de hoogste dosis tegengif (12 ampullen) die ooit in Australië aan een mens is gegeven. Dit schrijft de Australische krant The Daily Telegraph.

Beet in hand

De jongen, Matthew MItchel, was samen met zijn vader een schuurtje bij hun huis aan het schoonmaken toen het gebeurde. Matthew Mitchel wilde zijn schoen wegleggen, toen de spin tevoorschijn kwam, zich op zijn hand vastklemde en met al zijn poten over zijn vingers kroop. De jongen voelde eerst de pijn van de beet van de mannetjesspin in zijn hand, maar voelde het daarna ook gelijk tintelen in zijn arm. Hij bleef wel bij bewustzijn, zo vertelt zijn vader aan de krant. Wel begon de jongen gelijk te zweten en te schuimbekken.

Meest dodelijke spin ter wereld

De tunnelspin wordt beschouwd als de meest dodelijke spin in de wereld vanwege zijn snelwerkende gif dat iemand al binnen 15 minuten kan doden. Sinds er in 1981 een tegengif werd geïntroduceerd is er niemand meer overleden aan een beet van de tunnelspin.

Spin ook onder water gevaarlijk

De Australische tunnelwegspin komt voor in Nieuw-Zuid-Wales rond Sydney en zijn lijk kant tot vier centimeter groot worden. Hij verbergt zich vaak in schoenen, al meerdere malen is deze spin voor mensen fataal geworden. In het water is men ook niet veilig, want de spin kan uitstekend zwemmen en meerdere uren onder water blijven. Door het gevaar dat deze spin met zich meebrengt, staat deze op de verboden dierenlijst.