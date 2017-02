Recordaantal bezoekers Parijse Louvre door schilderijen Johannes Vermeer

Het museum Louvre in Parijs is verrast door de enorme belangstelling voor de tentoonselling van de schilderijen van Johannes Vermeer.

Woensdag kwamen er al 9000 mensen naar Parijs om de weken van de Nederlandse schilder te bezichtigenDat is een recor voor het meuseum. Bezoekers stonden buiten soms uren in de rij om naar binnen te komen. Ook moest het museum veel kunstliefhebbers teleurstellen die op internet een kaartje probeerden te reserveren. Alle dagkaarten waren al uitverkocht. Het museum gaat nu werken met tijdslots. Bezoekers kunnen dan via internet een kaartje boeken voor een bepaalde tijd. Ze krijgen dan gegarandeerd toegang tot de tentoonstelling. Dit schrijft de NOS vrijdag.

Het is voor het eerst dat Het Melkmeisje in het Louvre hangt. Het schilderij was wel al twee keer te zien in Parijs. De tentoonstelling van Vermeer is nogtot 22 mei te zien.