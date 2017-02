Wintersporters dit weekend in de file op weg naar de sneeuw

Wie dit weekend met de auto naar de wintersport vertrekt, loopt grote kans om onderweg in een file terecht te komen.

Vertrekkende en terugkerende wintersporters hebben al vroeg te maken met lange files in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Met name rond München loopt het vast.

Ook wat verderop, in het noordwesten van Oostenrijk, is het stapvoets rijden op de Fernpas. De wachttijd voor deze route naar de skigebieden rondom de Zugspitze is inmiddels al bijna twee uur.

Vertraging bij grensovergangen

Bij drie belangrijke grensovergangen tussen Duitsland en Oostenrijk worden sinds half december de hele dag grenscontroles uitgevoerd. Terugkerende wintersporters kunnen daar hinder van ondervinden.