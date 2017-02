Politie schiet in Heidelberg man neer die op voetgangers was ingereden

In de Duitse stad Heidelberg is een man zaterdagmiddag met een auto ingereden op een voetgangerszone waar mensen liepen. Bij het incident viel een dode.

Het incident vond plaats rond 16.00 uur in de binnenstad van Heidelberg, op de Bismarckplatz. Een slachtoffer, een 73-jarige man, overleefde het drama niet. Twee anderen raakte gewond zo meldt de politie.

De man sloeg na zijn actie lopend op de vlucht. De politie wist de man in te sluiten en hebben hem neergeschoten.

De man had volgens ooggetuige een mes bij zich. Over zijn motief is nog weinig bekend. Bekend is wel dat hij reed in een huurauto. De politie gaat uit van een eenmansactie en niet van een terreurdaad. De dader is zwaargewond naar een ziekenhuis overgebracht.