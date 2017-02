Hond heeft opeens een hele andere 'lach' door opgraven kunstgebit

Pandora bracht wel vaker iets mee voor Lucas Alves Magalhães, zoals een bot of een stok, maar nu merkte Lucas Alves Magalhães dat Pandora wel iets heel bijzonders had gevonden dat ook nog vastzat in haar bek. Dit schrijft The Dodo. Alves Magalhães tegen de krant: 'Ik kon niet zien wat het was, dus riep ik haar bij me. Toen ik haar kop optilde, ging ik bijna stuk van het lachen.' De hond had in de tuin een kunstgebit opgegraven dat in haar bek vast was komen te zitten. Het zag eruit alsof het haar eigen tanden waren en alsof ze voortdurend lachte..

Lucas Alves Magalhães maakte een paar foto's en haalde toen het kunstgebit uit de bek van Pandora. Hij vroeg zich wel af hoe de hond aan het gebit had kunnen komen. tegen de krant zei Lucas Alves Magalhães: 'Voor mij woonde er een ouder stel in dit huis. Waarschijnlijk hebben zij hun kunstgebit vernieuwd en deze begraven. Ik heb er geen andere verklaring voor want deze is zeker niet van mij.

Foto's : https://www.thedodo.com/dog-wearing-dentures-2282562649.html