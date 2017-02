Indiase tweeling verdrinkt in wasmachine

In India is een drie jaar oude tweeling verdronken in een wasmachine.

De tweeling is zaterdagmiddag in hun woning in de trommel van de wasmachine, een bovenlader, gevallen. Dit meldt Times of India. Hun moeder Rakhi had de jochies (Laksh en Neeshu) heel even alleen gelaten om waspoeder te halen. Ze had alvast kleding en water in de bovenlader gedaan. De kinderen speelden in het appartement naast de badkamer. Nadat hun moeder de woning verlaten had, moeten ze ergens zijn opgeklommen en in de met water gevulde trommel van de bovenlader zijn gevallen.

Zoektocht

Toen moeder Rakhi slechts zes minuten later terugkwam, kon ze haar kinderen nergens vinden. Ze keer eerst nog of haar kinderen mogelijk naar de buren waren gegaan en bracht vervolgens haar man van de vermissing op de hoogte. Hij kwam direct naar huis om mee te gaan zoeken. Uren later controleerde het stel de wasmachine en toen vonden ze de jongens met hun hoofd naar beneden in het water van de trommel.

Onderzoek

De ouders brachten de kinderen direct naar een ziekenhuis, maar daar werd vastgesteld dat de kinderen overleden waren. Hoewel de politie niet van opzet uitgaat, doet zij toch onderzoek naar hoe het de jongens lukte naar een hoogte te klimmen die ze in staat stelde in de trommel te vallen.