Franse politie zoekt met man en macht naar verdwenen gezin

Er wordt door de politie in heel Frankrijk gezocht naar een gezin dat op mysterieuze wijze is verdwenen.

Sinds tien dagen heeft niemand meer contact gehad met en ontbreekt elk spoor van vader Pascal Troadec (49), zijn vrouw Brigitte (56) en hun zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18). De kinderen studeerden elders en woonden niet meer bij hun ouders in het dorp Orvault aan de rand van Nantes. Maar ook zij zijn verdwenen. Dit meldt onder meer de Franse krant Ouest France.

Moord en/of ontvoering

Afgelopen donderdag alarmeerde een zus van moeder Brigitte de politie. De familie was heel bezorgd geworden, omdat het echtpaar ook niet op hun werk was verschenen. De politie heeft nog geen idee wat er is gebeurd, maar vreest het ergste. Omdat er aanwijzingen zijn van geweld, gepleegd in de woning, richt het onderzoek zich op moord en/of ontvoering.

Vanaf 16 februari ontbreekt van het gezin elk spoor op sociale media of mobiele telefoons. In het huis van de ouders is een mobiele telefoon gevonden met bloedsporen aan het hoorgedeelte.De politie ontdekte dat de bedden waren afgehaald en dat er geen tandenborstels en kammen meer lagen. Maar wel eten in de koelkast en vuile vaat in de afwasmachine. Het huis geeft de indruk dat het ineens gestopt is met leven. Volgens bronnen van de krant Ouest France is duidelijk te zien dat er voorzichtig sporen zijn uitgewist. Ook is de auto van de zoon verdwenen.