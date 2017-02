Belgische politie wil gaan staken vanwege proef met taser

Dit vanwege het feit dat de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambom vorige week een proefperiode met tasers aankondigde, maar volgens de politievakbond ontbreekt nog de verplichte risicoanalyse. Het gebruik van de stroomstootwapens zou in België nog niet goed zijn geregeld en daardoor zou een agent individueel verantwoordelijk zijn als er iets misgaat. Dit melden verschillende Belgische media maandag.

Proefperiode en wettelijk kader

Omdat er nog geen wettelijk kader is voor het gebruik van de taser, kan er volgens de Belgische politievakbond ook geen proefperiode opgestart worden. De bond zegt tegen de Gazet van Antwerpen: 'Doordat er geen wettelijk kader is voorzien is de agent individueel verantwoordelijk voor het gebruik van dit nieuwe wapen.' De bond is niet tegen het gebruik van tasers. In een reactie op de stakingsaankondiging zegt minister Jan Jambon (BiZa) dat er wel degelijk een juridische basis om de proef met tasers op te starten. Het proefproject moet dus nog worden opgestart, maar is juist bedoeld om de omstandigheden waarbinnen de taser zal worden gebruikt vast te leggen, aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken tegen de krant.

De woordvoerder benadrukt dat politiemensen steeds de nodige opleiding zullen krijgen, alvorens ze het wapen mogen gebruiken. 'Er is een rechtsgrond en die zal uiteraard worden nageleefd. Alle stappen die wettelijk voorzien zijn, worden nageleefd.'