Inbrekers staan 96ste keer terecht

Het gaat om een 38 en een 47-jarige man. Beide zijn in het verleden al zo vaak tegen de lamp gelopen met allerlei vergrijpen, dat de rechter het nu welletjes vond.

Sinds hun achttiende sprokkelden de twee Mechelaars de ene na de andere veroordeling bij elkaar, zo meldt de krant Het Laatste Nieuws. De 38-jarige Sghir C. verscheen in het verleden al liefst 21 keer voor de correctionele rechtbank. Het ging voornamelijk om overvallen, diefstallen en inbraken in auto's en woningen. Zijn kompaan Ridouan A. deed beter. Hij stond al 46 keer voor de politierechter en werd in het verleden al 16 maal veroordeeld door de correctionele rechtbank. Net als zijn kompaan ging het veelal om inbraken.

De heren stonden nu terecht voor een nieuwe inbraak. Als het aan de rechter ligt, moeten ze drie jaar de cel in. Het vonnis is op 27 maart.