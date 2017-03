Mensen drogen massaal uit in Kenia

Het aantal slachtoffers van de extreme droogte is gegroeid van 1.3 naar 2.7 miljoen. Dat is meer dan een verdubbeling binnen een maand. Tenminste 337.000 kinderen hebben direct hulp nodig om te kunnen overleven.

Verdubbeling slachtoffers extreme droogte Kenia binnen een maand. Daarom schaalt het Rode Kruis de noodhulp fors op. Doordat regens uitblijven kampen bewoners in grote delen van het land met grote voedsel en watertekorten. Mensen moeten, met gevaar voor eigen leven, dagen lopen naar de dichtstbijzijnde waterbron.

Mensen kunnen niet meer lopen

,,Ik heb gezien dat mensen totaal uitgeput zijn van de honger”, zegt Rode Kruis directeur Gijs de Vries, die nu in Kenia is. Mensen zijn zo verzwakt dat zij niet meer kunnen werken en nauwelijks meer kunnen lopen. ,, Ik heb ook hele magere kinderen gezien die zo snel mogelijk bij gevoed moeten worden. Echt verschrikkelijk om te zien. Ik ben erg geschrokken van de situatie. Directe actie is nodig.” De Vries bezoekt deze week vluchtelingenkamp Dadaab en door droogte geteisterde gebieden nabij de Ethiopische grens.

In 23 provincies van het land heeft de overheid de alarmfase uitgeroepen vanwege de droogte. In 10 andere provincies is de situatie als ‘alert’ aangemerkt. In de grootste provincie Marsabit is 95 procent van de waterbronnen opgedroogd. Vee is verzwakt, geeft geen melk meer en sterft. Mensen drinken uit wanhoop vervuild water en worden ziek. In verschillende provincies is cholera uitgebroken.

Oogsten mislukt door aanhoudende droogte

Normaal gesproken wordt er in Kenia in februari geoogst, maar een groot deel van de oogsten zijn door de droogte mislukt. Velen zijn afhankelijk van dit voedsel. De hoop is nu gevestigd op een nieuwe regenperiode eind maart. Als deze regenbuien uitblijven, zullen de gevolgen groot zijn.

'Met de dag schrijnender'

De hulporganisatie heeft haar hulp opgeschaald en deelt voedsel en water uit en geeft medische hulp aan mensen die verzwakt en ondervoed zijn. De situatie in de Hoorn van Afrika wordt met de dag schrijnender. Zo heeft Somalië deze week de noodtoestand uitgeroepen en ook in de andere buurlanden van Kenia zorgt de oprukkende droogte voor ernstige voedsel- en watertekorten. Meer dan 11 miljoen mensen in Kenia, Somalië, Ethiopië worden bedreigd door hongersnood. Op dit moment is er 13 miljoen euro nodig om de mensen te helpen in de drie getroffen landen. Naar verwachting gaat de ernstige crisis nog maanden duren.