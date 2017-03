Griekse oud-minister van Financiën noemt maatregelen EU 'prutswerk'

Schuld onhoudbaar

Zijn commentaar komt op het moment dat Griekenland heeft ingestemd met nieuwe hervormingen, zodat het land in aanmerking kan komen voor goedkopere leningen. "Is dit niet opnieuw een bewijs dat de Europese Unie vooral goed is in het afleveren van prutswerk', aldus Varoufakis in een gesprek. Hij wees erop dat het bijna onmogelijk voor Griekenland is om de voor hen gestelde doelen te bereiken. Verder zei Varoufakis tegen CNN: 'De mensen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben ons verteld dat de Griekse schuld onhoudbaar is en dat de bezuinigingen die worden opgelegd aan Griekenland catastrofaal zijn.' De voormalige minister en econoom voegde er aan toe dat de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schauble 'vastbesloten' is om Griekenland uit de EU te halen en dat het reddingsplan van Griekenland is opgezet om te mislukken. Varoufakis benadrukte dat hij deze informatie zelf van Schauble heeft verkregen.

Op de vraag wanneer de wanneer de huidige Griekse regering van plan is de EU te verlaten in het dat er geen vooruitgang in zit zei Varoufakis dat dat zou afhangen van de onderhandelingen tussen Merkel en Schauble.'Schauble wil een Grexit, Merkel wil geen Grexit. Daar zijn ze nog niet over uit. Totdat zij een beslissing hebben genomen blijft deze regering aan de macht', aldus Varoufakis. 'De huidige premier zal verdwijnen als de machthebbers, de schuldeisers, besluiten dat ze een nieuwe minister-president nodig hebben.'

Demonstratie in Athene van All Workers Military Front

Bij een demonstratie in Athene georganiseerd door All Workers Military Front (PAME) waarbij afgelopen dinsdag duizenden Grieken de straat opgingen, hadden de betogers openlijk kritiek op de strenge bezuinigingsmaatregelen die de regering heeft genomen om Griekenland weer op de been te krijgen. Zij houden juist deze maatregelen verantwoordelijk voor de enorme verarming van de Griekse bevolking.

Secretaris Giorgos Perros van All Workers Military Front tegen Ruptly News Agency :'De regering maar ook de grote werkgevers kunnen van een ding zijn, we zullen doorgaan met het coördineren van onze strijd en we roepen de werkende klasse op om zich zelf te organiseren en weer de controle over hun leven over te nemen.'

