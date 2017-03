Doden en gewonden door lawines in de Italiaanse Alpen

In de Italiaanse Alpen in het skigebied Courmayeur zijn zeker vier mensen om het leven gekmen bij twee lawines.

Ook zijn er gewonden gevallen, van wie er enkele slecht aan toe zijn. Italiaanse media melden dat de slachtoffers vrijwel allemaal Belgen, Duitsers en Italianen zijn, zo weet de NOS.

De lawines troffen een groep wintersporters in Val Veny in Courmayeur, in de buurt van de grens met Frankrijk. Een aantal van hen was op dat moment off-piste aan het skiën.

Er zijn traumahelikopters en berggidsen en speurhonden ter plaatse om te helpen bij de reddingsactie. Mogelijk komen er nog meer lawines in de regio, omdat er sneeuwophopingen zijn ontstaan door de sterke wind.