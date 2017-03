Bomalarm Brussel: politie dwingt auto met gasflessen tot stoppen

De bestuurder van de bestelbus werd tot stoppen gedwongen in de buurt van metrostation Hallepoort aan de Waterloolaan, op de grens met de gemeente Sint Gilles. Rond bestelbus werd een veiligheidsperimeter van 200 meter geplaatst.

De politie zette de achtervolging van de bestelbus in toen het voertuig al een paar keer door rood was gereden. Bij Metrostation Hallepoort wisten de agenten de bestuurder tot stoppen te dwingen. Bij controle van de wagen bleken er gasflessen in de kofferbak te liggen, waarop de politie direct de explosievendienst opriep. Dit meldt onder meer Nieuwsblad. be donderdag.

De burgemeester van Sin Gillen Charles Picqué tegen de krant: 'De bestuurder van de wagen staat bekend als geradicaliseerd'. En: 'Toen de agenten de bestuurder vroegen om zijn koffer te openen, heeft die geweigerd. Daarop hebben de agenten de koffer zelf geforceerd en daar hebben ze gasflessen ontdekt.'

Inmiddels heeft de explosievenopruimingsdienst DOVO de drie gasflessen onschadelijk gemaakt. Getuigen lieten aan de krant weten drie luide knallen te hebben gehoord.

Volgens welingelichte bronnen van La Dernière Heure zou de man in het verleden al tot vijf jaar cel veroordeeld zijn voor terrorisme.Maar het Brusselse parket laat aan nieuwsblad.be weten dat het 'absoluut voorbarig is om te bevestigen dat de bestuurder criminele bedoelingen heeft of zou gehad hebben'. Parket: 'We kunnen op dit moment geen informatie geven over de identiteit of de achtergrond van de man die werd gearresteerd.'

UPDATE:

De explosievenopruimingsdienst heeft laten weten dat er geen ontstekingsmechanismen aan de gasflessen waren bevestigd. Ook was een van de gasflessen leeg.