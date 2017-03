Drie aanhoudingen bij inval shishalounge Rotterdam

Donderdagmiddag kreeg de politie een anonieme melding dat er een drugsdeal zou plaatsvinden in een shishalounge aan de Nieuwe Binnenweg. Een persoon zou bovendien een vuurwapen bij zich dragen. Bij de inval werden drie personen aangehouden, onder wie één ongewenst vreemdeling. In de zaak werd een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en één verdachte droeg een onverklaarbare hoeveelheid contant geld bij zich. Een vuurwapen werd niet aangetroffen.

Naar aanleiding van de melding stelde team Parate Eenheid een onopvallend onderzoek in naar de uitgaansgelegenheid en haar bezoekers. Toen een man het pand verliet en vertrok met een auto, werd hij gevolgd en op de Brielselaan door het basisteam Delfshaven aangehouden door middel van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten. Bij hem kon niets onrechtmatigs worden ontdekt, en hij mocht weer gaan.

Arrestatieteam

Uiteindelijk besloot het Arrestatieteam binnen te vallen en de situatie te bevriezen. Daarna fouilleerde de Parate Eenheid alle aanwezigen en doorzocht de zaak. Daarbij werd een zakje met vermoedelijk heroïne aangetroffen. De eigenaar van de shishalounge, een 33-jarige Rotterdammer, is daarom gearresteerd.

Bankbiljetten

Een 23-jarige man probeerde het pand nog te verlaten. Hij bleek ongewenst vreemdeling en is aangehouden. De Vreemdelingenpolitie gaat met hem aan de slag.

In de broekzak van een 44-jarige bezoeker uit Rotterdam vonden agenten een pak bankbiljetten met een waarde van bijna 1900 euro. Hij had daar geen logische verklaring voor. Het geld is op verdenking van witwassen in beslag genomen.