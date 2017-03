Massagraf met bijna 800 kinderlijkjes gevonden bij Iers tehuis voor ongehuwde moeders

Al in 1975 werd het graf bij toeval ontdekt. In 1995 hoorde de Ierse historica Catherine Corless van het bestaan toen jongens uit de buurt op de gebroken betonnen plaat stuitten waarmee de beerput was afgedekt.

Schedels en botten in beerput

Corless: 'Zij vertelden mij dat het tot de rand gevuld was met schedels en botten'. Uit schuldgevoel besloot ze archiefonderzoek te doen, om erachter te komen wie er in het graf lagen. Corless vond niet alleen 796 namen, maar kreeg ook bewijzen in handen dat de baby's en kinderen door ondervoeding, verwaarlozing en ziektes als mazelen, buikgriep en longontsteking om het leven waren gekomen.

Onderzoek naar massagraf

De kinderlijkjes van een katholiek opvanghuis voor zwangere vrouwen werden in 2014, dus 53 jaar nadat het opvanghuis werd gesloten gevonden. Ze werden in een septische put van het tehuis aangetroffen. Zo liet Corless weten in The Washington Post. Zij deed onderzoek naar het massagraf, dat al in 1975 bij toeval was ontdekt. Volgens de Washington Post was er geen sprake van lijkkisten of gedenktekens. De lichaampjes waren opeengestapeld in een septische put.

Het tehuis werd vaak simpelweg 'the Home' genoemd. Het stond tot 1961 in het plaatsje Tuam. Het Tuam Mother and Baby Home zoals het tehuis officieel heette werd gerund door de zusterorde Bons Secours. De orde richtte zich op het helpen van zieken. Tussen 1925 en 1961 kwamen daar duizenden 'gevallen vrouwen' naartoe en brachten daar hun onwettige kinderen ter wereld met het idee dat ze hun kind daar veilig konden laten opgroeien bij de nonnen van Bons Secours.

Streng-katholiek Ierland

Het was in die tijd in het streng-katholieke Ierland een grote schande om ongehuwd zwanger te raken. 'Het was het ergste misdrijf dat een vrouw kon begaan, ook al was de zwangerschap vaak het gevolg van een verkrachting', zegt Corless in The Washington Post. Na de bevalling zochten de meisjes elders hun weg in Ierland. Uit onderzoek blijkt nu uit historische documenten dat de verlaten kinderen, na het vertrek van hun moeders, zwaar werden verwaarloosd.

Corless groeide op in het dorp en herinnert zich dat er kinderen uit het klooster bij haar in de klas zaten. Ze werden door de zusters als minderwaardigen behandeld. Ze moesten apart zitten en werden door andere kinderen gepest. Ook Corless deed daar aan mee. Zelf hoorde ze in 1995 voor het eerst over het graf. Nu is dus het onderzoek afgerond en is officieel duidelijk geworden dat het inderdaad om 796 kinderlijkjes gaat.