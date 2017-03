'Britten hoeven bij brexit EU officieel niets te betalen'

Uit een rapport van het Britse Hogerhuis zou blijken dat er geen enkele wettelijke verplichting is om financiële toezeggingen van de vroegere premier Cameron na te komen.

Dit hebben Britse media naar buiten gebracht. Toch zou het wel verstandig voor het Verenigd Koninkrijk om toch wat te betalen voor de brexit, dan kunnen ze na de scheiding nog door één deur met de voormalige EU-partners en ze behouden toegang tot de Europese markt.

Geen extra kosten

Het EU Financial Affairs Committee van het Hogerhuis in Londen heeft zich gebogen over de verplichtingen van de Britten bij een brexit. Als Groot-Brittannië uit de Unie stapt zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Eerder hadden Europese politici als prijs voor de brexit bedragen genoemd van 55 miljard tot 60 miljard euro. Het betreft onder meer de Britse bijdragen aan de pensioenfondsen voor Europese ambtenaren, infrastructuurprojecten en de onttakeling van kerncentrales.

Toegang tot Europese eenheidsmarkt

Maar als de Britten niets betalen bij de brexit zou dat het land de toegang tot de Europese eenheidsmarkt kunnen verliezen. Hiervoor waarschuwen de Lords. Tenslotte draagt ook een niet-land als Noorwegen een deel bij aan de EU-begroting om toegang te hebben tot de eenheidsmarkt. Het verlies van die eenheidsmarkt zou de Britse economie een klap kunnen geven en de status van Londen als financieel centrum van de wereld onderuit kunnen halen, zo schrijft redactie.be.