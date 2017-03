'Verdwenen Frans gezin vermoord door ex-zwager vader'

Volgens Franse media heeft de man de moord op het gezin bekend. Dit meldt BFMTV maandag. Er was al sinds 16 februari geen contact meer geweest met Pascal (49) en Brigitte (59) Troadec en hun kinderen zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18). Het gezin woonde in de buurt bij Nantes.

Agenten vinden bloedsporen

Brigitte Troadec moest normaal gezien maandag 20 februari haar werk als belastingambtenaar in Nantes hervatten, terwijl haar man vrijdag al opnieuw op zijn werk had moeten verschijnen. Van beiden was echter geen spoor. De zus van Brigitte maakte zich ongerust en trok aan de bel bij de politie. Daarop gingen agenten naar de woning in n Orvault.en ontdekten daar dat de lakens van de bedden waren gehaald, dat er geen tandenborstels meer lagen in de badkamer en dat etenswaren in de ijskast waren bedorven. Ook werden er sporen van weggevaagd bloed op de trap gevonden en bloedsporen op een gsm en een paar sokken.

Ex-zwager bekent moorden

Zondag zijn de zus van Pascal Troadec en haar ex-partner opgepakt. De man heeft inmiddels bekend de vier gezinsleden om het leven te hebben gebracht. De zus van Pascal Troadec ontkent elke betrokkenheid met de zaak. De ex-zwager zou het gezin hebben omgebracht vanwege een slepend conflict over de erfenis, aldus BFMTV. Eerder werd zoon Sébastien gezien als hoofdverdachte: zijn gsm werd als laatste uitgezet en zijn wagen was aanvankelijk onvindbaar. Hij werd al een keer veroordeeld voor doodsbedreigingen en op sociale media stak hij z'n haat voor zijn vader niet onder stoelen of banken, zo schrijft De Morgen.