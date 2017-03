Ex Femke kon relatiebreuk niet verkroppen en stak haar dood

De 63-jarige ex van de 38-jarige Nederlandse Femke Wetzels, die in de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag werd doodgestoken in een café in het Belgische Lanaken, zou dit hebben gedaan omdat hij de breuk met Femke niet kon verkroppen. Dit meldt Het Laatste Nieuws.