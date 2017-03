Trump komt met nieuw inreisverbod. Inwoners Irak wel welkom

President Donald Trump heeft een nieuw inreisverbod uitgevaardigd. Op de lijst staan landen waarvan de inwoners niet naar de VS mogen reizen. Opvallend is wel dat Irak van de lijst is geschrapt.

Het gaat om de landen: Iran, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen. Houders van een green card, een tijdelijke verblijfsvergunning, mogen nog wel de VS binnen. Het nieuwe inreisverbod geldt voor 90 dagen. Het vorige inreisverbod dat in januari van kracht werd, kwam onder vuur te liggen. De staat Washington en de rechterlijke macht wisten het plan van Trump terug te draaien. Over 10 dagen moet de nieuwe wet in werking treden.