Geen gewonden bij lawine in Tignes

Het Franse skioord Tignes is opnieuw getroffen door een lawine. Volgens Franse media vond deze plaats op de blauwe piste 'Carline'.

De lawine vond plaats rond 10.00 uur. Het is volgens reddingswerkers onbekend hoeveel mensen onder de lawine zijn bedolven. Volgens ooggetuigen waren er op het moment van de lawine veel mensen op de piste. Skipiste 'Carline' was de enige die deze ochtend geopend was.

De reddingsactie wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Zo is kunnen gezien het zicht geen reddingshelikopters worden ingezet.

In Tignes kwamen op 13 februari vier skiërs om het leven toen ze zich buiten de piste begeven hadden. Sinds het begin van het skiseizoen, waren er al 14 lawines in de Alpen en de Pyreneeën. Daarbij kwamen minstens zeven mensen om het leven.