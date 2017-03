Duitse man (19) zet film online waarbij hij een kind vermoord

De 19-jarige Duitse Marcel H. uit Herne is voor de politie op de vlucht nadat hij foto’s en een video online had gezet waarop de te zien is dat hij een 9-jarige jongen om het leven brengt. Volgens de Duitse krant Bild stond het beeldmateriaal op het zogenoemde darknet.

Maandag werd de politie getipt dat de video online stond. Het is niet duidelijk waar de film is opgenomen, maar enige tijd later werd het slachtoffertje in een kelder gevonden van een rijtjes huis aan de Fleithestraße in Herne. Uit onderzoek bleek hij twee uur eerder met messteken om het leven te zijn gebracht. Slachtoffer en dader zouden vlak bij elkaar in de buurt wonen.

De politie laat weten dat het uploaden van de foto’s en video niet genoeg was voor H. Via chats op het darknet schepte hij op over zijn daad. Het darknet is alleen bereikbaar via speciale software en is populair bij wapenhandelaren en liefhebbers van kinderporno

Er is een grootscheepse klopjacht gestart om de 19-jarige man te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van helikopters en speurhonden. De politie adviseert om bij het zien van de man direct de politie te bellen en hem zelf niet aan te speken. Hij zou bedreven zijn in vechtsport en omdat hij op de vlucht is kan hij onvoorspelbaar reageren.