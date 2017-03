Turkse minister van Buitenlandse Zaken komt toch naar Hamburg

Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken is vast besloten om dinsdagavond in Hamburg te spreken over het grondwetreferendum.

Echter, het gebouw waar de bijeenkomst zou plaatsvinden is door de plaatselijke autoriteiten afgekeurd. Het zou niet voldoen aan de brandvoorschriften. Cavusoglu is 'not amused' over het besluit en liet weten dat deze praktijken hem doen denken aan de nazi-tijd. Eerder gebruikte premier Erdogan dezelfde woorden. Volgens Cavusoglu doet Duitsland er alles aan om te voorkomen dat de Turken bij het referendum in april ja stemmen. Voor zijn vertrek naar Duitsland sprak Cavusoglu: 'Niemand kan verhinderen dat wij met onze burgers samenkomen.'

Cavusoglu wijkt nu uit naar de woning van de Turkse consul-generaal in Hamburg. Dit schrijft de Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) en wordt door de politie in Hamburg bevestigd. Volgens Cavusoglu oefent de Duitse regering zoveel druk uit dat er voor de AK-partij wel een nee uit moet komen. Cavusoglu tegen de FAZ: 'Uiteindelijk is deze gang van zaken in strijd met de wet.'

Cavusoglu heeft afspraak met Duitse minister van Buitenlandse Zaken

Cavusoglu wil later doorreizen naar Berlijn, om onder meer een reisbeurs te bezoeken. Morgen staat ook een afspraak gepland met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel. Cavusoglu sprak over hem als "mijn vriend". Een parlementariër van de regerende AK-partij zei dat het hotel waar de minister overnacht aanvankelijk de boeking had geannuleerd. Volgens hem werd de boeking alsnog geaccepteerd na ingrijpen van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit meldt de NOS dinsdag,

Op 16 april wordt er in Turkije een referendum gehouden over een wijziging van de grondwet. Bij een 'ja' krijgt de Turkse president fors meer macht. Eerder ging het parlement al met het aanpassen van de grondwet akkoord. Cavusoglu is ook van plan om zaterdag Rotterdam te bezoeken om met "onze staatsburgers" te spreken over het referendum in Turkije. Premier Rutte zei hier eerder al over: 'Zijn staatsburgers wonen in Turkije." Hij vindt het verkeerd om Turkse Nederlanders steeds "aan hun haren terug te slepen.'