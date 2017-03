'Lichaamsdelen van vermoord Frans gezin gevonden'

Stoffelijke resten bij boerderij moordenaar

De stoffelijke resten werden gevonden bij de boerderij van de moordenaar in een bos in Pont-de-Buis, niet ver van de Bretonse stad Brest. Er wordt nog wel onderzocht of de gevonden lichaamsdelen echt van het vermoorde gezin Troadec zijn. De zwager van Pascal Troadec (49) Hubert Caouissin (46) bekende eerder deze week al dat hij een deel van de lichamen op zijn landgoed begraven had. Afgelopen weekend gaf hij ook al toe dat hij het gezin vermoord heeft. Volgens eigen zeggen heeft hij de lichamen daarna op zijn landgoed in stukken gehakt, een deel verbrand en andere delen begraven. Dit melden verschillende media woensdag

Tientallen politiemensen hebben al twee dagen het terrein doorzocht op zoek naar sporen van de lichamen. Onder meer het bos nabij de woning, een weiland in de buurt en een oever van de rivier de Aulne zijn onderzocht.

Obsessie

Caouissin lag al vele jaren in de clinch met de familie Troadec, omdat hij er van overtuigd was dat Pascal Troadec een aantal geërfde goudstaven voor hem achterhield, zo weet nieuwsblad.be. De laatste tijd hadden Caouisssin en zijn echtgenote Lydie Troadec zich compleet afgesloten voor hun omgeving en waren geobsedeerd geraakt door de ruzie over de erfenis. Lydie Troadec is de twee jongere zus van Pascal Troadec. Zowel Lydie als haar man Hubert Caouissin raakte werkloos, waardoor hun isolement nog groter werd. Lydie raakte invalide na een armprobleem en moest haar werk als medisch secretaresse opgeven. Drie jaar geleden kreeg Hubert, die als ingenieur in de scheepsbouw werkte, een burn-out, waardoor hij niet mer aan de slag kon. Onderzoekers menen dat Hubert Caouissin misschien is doorgeslagen na het stoppen met het nemen van zijn medicijnen. Dit schrijft nieuwsblad. be woensdag.

Het gezin dat om het leven werd gebracht, bestond uit Brigitte (59) en Pascal (49) Troadec en hun twee kinderen Sébastien (21) en Charlotte (18). Ze woonden in Orvault bij nantes en werden sinds 17 februari vermist