'Erdogan wil op verkiezingstournee door Europa'

President Recep Tayyip Erdogan heeft woensdagavond via een door de staatszender TRT live uitgezonden interview aangekondigd dat hij op Europese Verkiezingstournee wil gaan. Dit meldt onder meer Powned.tv.

Welke landen hij hiervoor wil bezoeken is nog niet duidelijk. Volgens het ANP is het wel de bedoeling dat Erdogna zoveel mogelijk Europese Turken over wil halen om op 16 april voor het referendum te stemmen. Daardoor zal de macht van de Turkse president flink toenemen.

Behalve Duitsland zit ook Nederland niet te wachten op propagandatoespraken van Turkse regeringsleden. En de betrekkingen tussen Duitsland en Turkije zijn er niet beter op geworden nadat Duitsland de Turkse minister van Buitenlandse Zaken probeerde tegen te houden om naar Duitsland te komen om te spreken over het referendum. Turkije van 'not amused' en sprak van nazi-praktijken.