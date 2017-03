Zoektocht naar derde vermiste slachtoffer door lawine hervat

Bij een lawine in de Franse Alpen in de Savoie zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Een derde Nederlander wordt nog vermist.

Dit melden de Franse lokale politie en Franse media woensdag. Het nieuws wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken. De omgekomen Nederlanders waren samen een vriend aan het snowboarden in de streek van Valfréjus. Ze bevonden zich in behoorlijk gevaarlijk gebied. Van de vermiste snowboarder wordt aangenomen dat deze in de enorme sneeuwmassa is verdwenen, aldus de Franse krant Le Dauphiné Libéré. De jongeren zouden de gewone skipiste in de namiddag hebben verlaten. De lawine ontstond rond 16.00 uur.

Leden van een studentenvereniging

Alle drie de snowboarders waren met een groepsreis mee en waren (oud-)leden van de christelijke studentenvereniging Navigators van de Hoogeschool in Nijmegen. Op hun website laten zij weten geschokt te zijn. In een persbericht schrijft men: 'Onze gebeden en gedachten gaan uit naar familie, vrienden, leden van de Nijmeegse Studentenvereniging Navigators en andere betrokkenen.'

Verdwaald

Het lichamen van de Nederlandse snowboarders zijn woensdag gevonden. De krant meldt dat dinsdagmiddag tegen 16.00 uur een van de snowboarders een sms-je heeft verstuurd naar een lid van de Nederlandse groep om te melden dat ze verdwaald waren. De ontvanger van de sms die op dat moment op de piste was, heeft het berichtje pas na 17.00 uur geopend. Toen was de lawine al geweest.

Rond 18.00 uur werd de zoektocht naar de derde Nederlander gestaakt. Vandaag is men de zoektocht hervat.

De rest van de groep is woensdagmiddag naar huis vertrokken. Ze worden donderdagochtend in Nijmegen verwacht.