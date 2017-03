Politie doorzoekt ziekenhuis naar Duitse kindermoordenaar

Het ziekenhuis werd volgens Bild hermetisch afgesloten. Niemand mocht er meer in of uit. Nadat het hele ziekenhuis was doorzocht, werd deze weer vrijgegeven. Er zou bij de politie informatie zijn binnengekomen dat H. gewond is aan zijn rechterhand.

Een woordvoerder van de politie laat aan Bild weten dat het zoekgebied zich niet alleen beperkt tot het Ruhrgebied. Daarnaast is men opzoek naar getuigen die H. maandag mogelijk hebben gezien bij een ziekenhuis, arts of apotheek.

De 19-jarige Marcel H. lokte afgelopen maandag de 9-jarige Jaden naar een kelder in de plaats Herne. Hier had de kleine Jaden geen schijn van kans en werd met tientallen messteken om het leven gebracht. Zijn gruweldaad zou H. op foto en film hebben vastgelegd.