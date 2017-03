OM België eist 7 jaar celstraf tegen Frank Masmeijer

Frank Masmeijer (55), de voormalige NCRV-showmaster en horecaondernemer gaat, als het aan het OM in België ligt, mogelijk zeven jaar de cel in voor het smokkelen van honderden kilo's cocaïne via de haven in Antwerpen.

Masmeijers advocaat Geert Jan Knoops die Masmeijder vanuit Nederland vertegenwoordigt, heeft dit donderdag aan RTL Boulevard bevestigd, zo meldt de omroep. Masmeijer ontkent alle betrokkenheid.

Grootschalige drugshandel

De showmaster en horecaondernemer werd in 2014 door de Belgische politie opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. Afgelopen zomer kwam Masmeijer na acht maanden vrij in afwachting van het proces. Hij zou 457 kilo hasj via de haven van Antwerpen ;hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt in een partij bananen uit Zuid-Afrika.

Advocaat Knoop reageert in het Algemeen Dagblad: 'De eis van 7 jaar is pittig. Dit hadden we echt niet verwacht. We zijn erg geschrokken' Volgens hem komt de verdediging pas in mei aan het woord met haar pleidooien. Daarna volgt waarschijnlijk in juni dit jaar de uitspraak.

Masmeijer woont al jaren in België. Hij zou met de opbrengst van de drugs forse schulden hebben willen aflossen.