Duitse politie pakt verdachte op voor kindermoord

De Duitse politie van Noordrijn-Westfalen laat op Twitter weten dat ze een persoon in het kader van de opsporing hebben opgepakt. De identiteit van de persoon wordt nog onderzocht. De Duitse krant Bild schrijft dat de verdache in een cafetaria in Herne werd gearresteerd. In de buurt van de cafetaria stond een woning in brand,. Mogelijk heeft de verdachte zich daar schuil gehouden. In de brandende woning heeft de politie twee lijken ontdekt.

Volgens Bild zou Marcel H. de Griekse cafetaria zijn binnengelopen en gezegd hebben: 'Roep de politie, ze zoeken mij.' Marcel H. wordt door de politie ook in verband gebracht met de woningbrand en de twee aangetroffen lichamen .

De politie was na de afschuwelijke moord op de 9-jarige jaden een klpjacht gestart, waarbij hekopters en speurhonden werden ingezet. Ook de Limburgse politie keek uit naar de 19-jarige moordenaar.