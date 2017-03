Man met bijl valt treinreizigers aan op het centraal station van Düsseldorf

De verdachte raakte bij zijn vluchtpoging zwaargewond toen hij van een brug sprong. De politie heeft de verdachte aangehouden. Hij ligt in het ziekenhuis. Over de verwondingen van de slachtoffers is nog weinig bekend.

Ten tijde van de aanval werd het treinverkeer stilgelegd en het station ontruimd. De politie gaat vooralsnog uit van een eenmansactie waarbij niet aan een terreuractie wordt gedacht. Over het motief is nog niets bekend.